Détention de Ousmane Sonko/ Cheikh Abdou Bara Dolly révèle: « Il avait toutes les cartes en mains depuis 2022, mais…»

Lors de son passage ce vendredi pour le nouveau numéro de « Face à Dakaractu », Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sans ambages, s’est prononcé sur l’actualité politique dominée par la détention de Ousmane Sonko, président du parti Pastef. C’est d’abord en dénonçant « un recul démocratique » avec cette détention de Ousmane Sonko et de la tournure judiciaire utilisée par l’Etat, que le député a commencé son propos: « ce qui est visiblement à dénoncer dans cette affaire, c’est le recul démocratique. A chaque fois nous remarquons que le Président Macky Sall et son régime, depuis 2012, s’acharnent sur des opposants, de potentiels adversaires. Dans cette affaire je ne vois pas pourquoi dissoudre son parti avec cette précipitation alors qu’il jouit toujours de la présomption d’innocence. C’est juste pour se débarrasser facilement de lui. C’est injuste » indique le député et vice-président du groupe parlementaire Liberté-démocratie et changement.





Concernant la démarche politique de Ousmane Sonko, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly estime toujours lui tenir un discours de vérité. « J’ai toujours dit à Ousmane Sonko le fond de ma pensée concernant sa démarche politique. J’estime qu’un État, se s’obtient pas par la violence, l’invective. Je lui avais dit comment procéder entre 2022 et 2024 pour se mettre à la tête du pays. Il avait toutes les cartes en mains, mais il n’a pas pu saisir cette occasion » révèle l’acteur politique de la cité religieuse de Touba affirmant dans ce même registre qu’à l’époque ( où il donnait ses conseils à Ousmane Sonko), saisir sa chance, reviendrait à revoir sa stratégie politique, son entourage et aussi, son discours.



En réalité, le président du mouvement « Nekkal Fi Askan Wi » Doomù Daara, précise que la connaissance de la marche de l’Etat et de la République est plus fort que Macky Sall et tous les présidents qui se sont succédés avant Macky Sall.