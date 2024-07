« Dérapages » de Bilal Diatta contre Macky Sall: L’APR s’indigne et interpelle le procureur

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l’Alliance pour la République dénonce cette sortie du maire de Keur Massar qui « jette le discrédit sur le Président Macky Sall et sa famille ». « M. Bilal Diatta a dépassé toutes les limites de l’acceptable et du raisonnable puisqu’il accuse le Président Sall d’avoir tenté à plusieurs reprises d’assassiner M. Ousmane Sonko , alors opposant. Le Secrétariat Exécutif National de l’APR (SEN) tient à signaler, auprès de l’opinion nationale et internationale ces dérapages inadmissibles et appelle les Sénégalais à l’extrême vigilance et surtout à condamner fermement et vigoureusement ces propos outrageants, diffamatoires et calomnieux, surtout extrêmement dangereux pour notre pays, son image démocratique et sa stabilité politique » regrette le parti qui estime que devant la gravité des affabulations de Bilal Diatta, il est demandé publiquement et solennellement au Procureur de la République d’ouvrir une enquête et des poursuites contre ce dernier, afin qu’il soit judiciairement et définitivement établi que Mr Diatta et tous les individus de son acabit, sont des fabricants de mensonges d’autant plus grossiers qu’ils ne sont inventés que pour plaire aux nouveaux tenants du pouvoir. À défaut pour le Parquet de s’autosaisir immédiatement, le parti compte apporter d’autres moyens politiques et judiciaires et si rien n’est toujours pas fait il répondra « au coup par le coup sans concession, ni faiblesse aucune ».