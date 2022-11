Député Idrissa Baldé à l'opposition : "On propose un budget pour payer les enseignants, réduire les denrées de première nécessité (...) ils refusent de voter et pourtant...''

Intervenant à l'occasion de l'examen du projet de budget du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, le député Idrissa Baldé s'en est pris aux députés de l'opposition parlementaire.

"On propose un budget pour payer les enseignants, ils refusent de voter. On propose un budget pour réduire les denrées de première nécessité, ils refusent de voter. On propose un budget pour la revalorisation des bourses des étudiants, ils refusent de voter (...) et poutant à la fin du mois dès le 30, ils vont prendre leurs salaires, leurs indemnités et leur carburant", a déclaré le parlementaire.

Idrissa Baldé a par ailleurs magnifié les efforts du gouvernement dans la région de Kédougou, notamment avec la délocalisation de l'hopital régional et le Samu national. Il a entre autres exposé les doléances des populations kédovines...