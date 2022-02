Déploiement du centre Guindi à Porokhane : 41 enfants égarés pris en charge et retournés dans leurs familles

Pour cette année, le centre Guindi a été au cœur du magal de Porokhane. En effet, le centre s’est déployé à la cité religieuse de Porokhane tout au long de l’évènement religieux. Selon Mme Maïmouna Baldé, la directrice du centre qui fait le bilan de leurs activités lors du magal, sur les quarante-deux déclarations reçues, quarante et un enfant égarés ont été retrouvés par leurs services avant d’être pris en charge et retournés dans leurs familles respectives.

« Sous l’instruction de madame le ministre Ndèye Saly Diop Dieng qui nous avait demandé d’aller accompagner les familles à l’occasion du magal de Porokhane, nous avons travaillé avec le comité départemental de la prise en charge des enfants pour aider à retrouver les enfants égarés lors de l’évènement religieux. Nous avions d’abord travaillé sur la sensibilisation des populations sur la présence du centre Guindi à Porokhane et sur ses activités tout au long de l’évènement.

Au terme de l'événement religieux, nous avons recensé quarante-deux déclarations d’enfants égarés, quarante et une ont été reçues au niveau du centre Guindi et retournés à leurs familles respectives. Auparavant, ils ont été entièrement pris en charge en terme d’assistance psycho-social, sanitaire, vestimentaire et alimentation », a renseigné Mme, la directrice du centre Guindi qui coordonnait les opérations dans la cité religieuse.