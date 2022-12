Déplacement du consulat de Madrid à Barcelone : Amadou Diallo fustige une décision inopportune de l’Etat du Sénégal

Le député de la 15e région a dénoncé cette initiative de l’Etat du Sénégal annoncée par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur sur le déplacement du consulat de Madrid à Barcelone. Amadou Diallo, invite le ministre des finances et du budget à reculer face à cette décision qui risque de causer d’énormes difficultés aux sénégalais dans cette région de l’Europe. Il serait même préférable, compte tenu de l’effectif (plus de 75 000 sénégalais) à Madrid, « laisser cet ambassade dans cette ville et de construire un autre à Barcelone » pense le parlementaire de la diaspora.