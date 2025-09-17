Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés

Les éléments du comminariat central de la police de Mbour viennent de mettre hors d'état de nuire, une vingtaine de jeunes ressortissants ouest africains, membres d'un réseau Qnet. Sous la houlette d'une de leurs compatriotes, Mariama Koné, ces jeunes, rapporte l’Observateur, venus en masse de leúr pays d'origine, avaient réussi à dicter leur loi à d’honnêtes citoyens en les dépouillant de leurs biens. Mariama Koné, après avoir encaissé deux millions des mains de trois jeunes dames de son pays, leur promet un travail décent au Sénégal, arguant qu'elle offciait dans une entreprise de vente en ligne dénommée Qnet.







Ainsi, elle réussit à convaincre Aicha, Bamba, Alima Coulibaly et Mama Bamba qui effectuent le déplacement à Mbour. Désorientés, elles seront prises au dépourvu par l’arrivée de 18 autres de leurs compatriotes sur invitation de Mariama Koné. Logés sous un même toit, les hommes commencent à s'activer dans le réseau Qnet avec la complicité de leur hôte Mariama Koné. Très rapidement, ils envahissent toutes les grandes artères de la ville de Mbour à la recherche de potentiels clients à qui ils soutirent de fortes sommes d’argent.







Mal leur en pris. Ils seront interpellés lors d’un contrôle par les éléments du commissariat de la police centrale de Mbour. À la barre du tribunal de grande instance de Mbour, les 22 prévenus, dont cinq disposant d'une pièce d’identité, sont passés aux aveux. Ils ont tous accusé Mariama Koné d'être l'instigatrice de leur présence au Sénégal sous le prétexte qu'elle leur aurait trouvé du travail au sein du réseau Qnet. Devant les révélations de ses complices, Mariama reconnait les faits qui lui sont reprochés.







Reconnus coupables d’escroquerie et de séjour irrégulier, les 22 mis en cause sont condamnés par le juge du tribunal d’instance de Mbour à 6 mois de prison assortis de sursis. Ils sont également contraints de quitter le Sénégal et de regagner leurs pays respectifs dans les trois (03) prochains mois.

