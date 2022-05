Délogement des mécaniciens : le Regroupement des Vrais Artisans de l’Automobile du Sénégal (REVAAS) réclame l’achèvement des travaux de leur site.

Le collectif des mécaniciens du Sénégal a tenu une réunion ce samedi 21 mai 2022 au siège de leur organisation sis à l’avenue Lamine Guèye de Dakar.



Au cours de cette rencontre, ces derniers ont approuvé le site dédié à l'exercice de leur métier et dénoncent la lenteur des chantiers. Le collectif, constitué particulièrement de mécaniciens et de transporteurs, pense que l’État doit les impliquer dans ses choix les concernant.



Le REVAAS réclame plus de considération à leur endroit et demande surtout à l’État du Sénégal de renforcer leurs moyens au bénéfice de la société...