Délocalisation du village de Sabodala : « Le site de recasement sera livré dans 14 mois et sera la plus belle cité de la région » (Abdoul A. SY, DG/SGO )

Le village de Sabodala, on le sait devra être délocalisé vers un autre site. Et cela d’un commun accord entre les populations, la société Sabodala Gold Operations et l’État du Sénégal. Après une tentative qui n’a finalement pas abouti, dû au fait que le type de constructions n’agréaient pas les populations, un nouveau chantier est sorti de terre. Des villas construites avec un modèle plus connu des Sénégalais y seront érigées par le géant CSE. Selon le DG de la SGO, Abdoul Aziz SY, « le site de recasement sera livré dans 14 mois et sera la plus belle cité de la région. » Rendez-vous est donc pris vers fin 2021 pour la livraison des logements clés en main.