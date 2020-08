Déjeuner avec Macky Sall / Emmanuel Macron : « Avec le Sénégal, nos efforts sont convergents pour la stabilité au Sahel »

Après avoir reçu son homologue du Sénégal, le présidentMacky Sall lors d’un déjeuner ce mercredi à l’Elysée, le président de la République française, Emmanuel Macron a magnifié l’engagement du président Sall dans le règlement des conflits dans la sous-région et plus précisément de la situation qui prévaut au Mali.



« Ravi de recevoir le Président Macky Sall » s’est-il permis de dire avant d’ajouter : « Avec le Sénégal, nos efforts sont convergents pour la stabilité au Sahel », a ainsi résumé le chef de l’État Français.



Dans les efforts de la lutte contre la pandémie de la covid-19, Macron dira qu’ « unis face à la pandémie, nous travaillons ensemble pour la relance des économies africaines et une croissance durable », conclura le locataire de l’Elysée.