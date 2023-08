Déguerpissement des mécaniciens de l’ancienne piste : les occupants disent niet.

Les mécaniciens et ferrailleurs qui occupent l’ancienne piste de Mermoz depuis des années, sont dans une colère noire et ils le font savoir aux autorités qui tentent de les déloger de cet espace.



Après avoir entendu des échos dans les médias de la place que les mécaniciens avaient donné leur accord pour libérer les lieux, et bien les occupants de l’ancienne piste de Mermoz ne l’entendent pas de cette oreille.



Ce 23 août, ils ont fait appel à la presse pour montrer leur désaccord par rapport à cette décision. Selon leur porte-parole Arona Sène, « aucune concertation n’a été entamée, aucun délai et aucune sommation n’a été remise à qui que ce soit ». À cet effet, ils se disent surpris des rumeurs et refusent de libérer les lieux.



Les occupants de l’ancienne piste principalement composés de mécaniciens, interpellent les autorités notamment le président de la République qui est « la seule personne qui a le pouvoir de décanter la situation ».