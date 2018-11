Déficit budgétaire / Mimi Touré minimise : "Avoir un déficit budgétaire ce n'est pas un défaut en tant que tel. Mais il faut le contenir dans une certaine marge"

"Il n'existe pas de pays qui n'a pas de déficit budgétaire", c'est du moins l'avis de l'ex Premier ministre Madame Aminata Touré et non moins coordinatrice du pôle parrainage du candidat Macky Sall.

Selon elle toujours, "avoir un déficit budgétaire ce n'est pas un défaut en tant que tel pour les économistes. Mais il faut le contenir dans une certaine marge. Et c'est ce que nous faisons."

Madame Aminata Touré rappelle par ailleurs que "le déficit budgétaire qu'on avait en 2012 est encore deux fois plus élevé que celui qu'on connaît aujourd'hui".

Mieux, elle informe que "lorsque le président Macky arrivait en 2012, nous étions hors des normes de l'Uemoa. Aujourd'hui nous sommes dans le cadrage qui est exigé par l'Uemoa et c'est une bonne chose".

Toutefois, Mme Aminata Touré souligne "qu'il faut rester vigilant et rester dans le cadre que nous nous sommes fixés, limiter le déficit budgétaire surtout dans une période marquée par un hausse du baril du pétrole..."