Décrets de nomination au grade de Professeur Titulaire des Universités : Le RUR félicite le Chef de l’Etat et encourage le ministre de l’Enseignement Supérieur.

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution tient à féliciter vivement le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky SALL pour les décisions symboliques mais très attendues et appréciées par l’ensemble de la communauté universitaire du pays.







En effet le Chef de l’Etat a pris la décision de prendre les décrets de nomination au grade de Professeur Titulaire des Universités en conseil des ministres et de faire organiser par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la rentrée solennelle des Universités à partir de la rentrée 2020-2021.







Après les décisions importantes issues des concertations nationales sur l’enseignement supérieur, la réforme des grades et la revalorisation substantielle des pensions de retraite des universitaires, Son Excellence le Président Macky Sall montre encore une fois son attachement aux valeurs universelles que sont la recherche académique, l’expertise scientifique et tout savoir porteur de progrès



pour le peuple sénégalais et l’humanité.







Le RUR note pour s’en féliciter que l’Université sénégalaise ne cesse de montrer son standing dans tous les concours internationaux, mais aussi son aura dans divers domaines de la recherche scientifique.







Enfin le RUR magnifie l’engagement et le dévouement des universitaires dans les nobles missions d’enseignement et de recherche, tout autan que le profond respect et l’estime que Son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall fait montre en direction des universitaires.







Le RUR félicite le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour tous les efforts consentis pour l’orientation des nouveaux bachelier et le maintien de la paix social au niveau des campus universitaires du pays.







Fait à Dakar, le 13 janvier 2020



Pr. Moussa BALDE Coordonnateur du RUR



