Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba

Un drame secoue le quartier de Médina Mbaba à Kaolack. Le corps en état de décomposition d’un homme a été découvert dans la nuit de mercredi à jeudi, aux environs de 2 heures du matin, dans une chambre d'une maison située à l'extrême est du canal du quartier.
Selon nos sources, la victime était un maçon de profession.
Après le constat d'usage, les sapeurs-pompiers déployés sur les lieux ont retiré la dépouille avant de la transférer à la morgue de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.
Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.
