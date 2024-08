Déclaration de patrimoine des ministres et DG: « le rythme est bon » ( Serigne Bassirou Gueye, président de l’OFNAC)

Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a déclaré ce mardi que les membres du gouvernement se sont acquittés de leurs devoirs de déclaration de patrimoine. « Nous pouvons nous féliciter du fait que les ministres et l’ensemble des membres du gouvernement, secrétaires d’Etat et autres, ont fait leur déclaration de patrimoine. Aujourd’hui, la plupart des directeurs généraux sont en train de faire leur déclaration de patrimoine. On peut dire que le rythme est bon ». Cette annonce a été faite à l’occasion de l’atelier de vulgarisation des nouveaux textes modifiant la loi portant création de l’OFNAC et la loi sur la déclaration de patrimoine. Une activité menée en collaboration avec la GIZ dans le cadre du projet « Dollel Admin ».







Lors de son discours, Serigne Bassirou Gueye précise que l’OFNAC est chargé de la prévention, de recueillir les déclarations de patrimoine et aussi de la répression, notamment les enquêtes relatives aux infractions prévues cadre de la convention des nations unies contre la corruption.