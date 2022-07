Décharge de Mbeubeuss : Le fort plaidoyer de la coalition Bunt-Bi pour sortir les populations des ordures

À Guédiawaye et à Keur Massar hier, la coalition citoyenne Bunt-Bi insiste sur cette bombe que constitue la décharge de Mbeubeuss. Cette décharge qui devient de jour en jour incontrôlable, a récemment interpellé l’État du Sénégal qui avait lancé le Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l'Économie des Déchets Solides appelé, (PROMOGED). Ce projet financé à hauteur de 206 milliards de francs Cfa a été lancé par le chef de l’État Macky Sall en juin 2021. En effet, le président de la République avait même soutenu que le PROMOGED procédera à l'assainissement complet du site de Mbeubeuss avec l'installation d'une unité de tri et de compostage de déchets. C’est un instrument stratégique d'exécution du programme Sénégal zéro déchets", avait rassuré le président Macky Sall sur les défis qui ne sont pas une fatalité.



Mais visiblement, la coalition Bunt-Bi compte s’inscrire dans cette perspective en invitant à la population à voter pour elle et d’être mieux représentée sur cette question qui doit avoir un strict contrôle de la part du législatif.

En ce douzième jour de campagne électorale, Bunt-Bi, représentée par leurs investis sur la liste nationale, à savoir Moulaye Camara et Moustapha Guèye, ont fait leur déclaration au niveau de cette décharge avant d'interpeller les populations sur son engagement à mettre fin à ce calvaire subi à Mbeubeuss...