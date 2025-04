Décès du pape François : Les funérailles prévues le samedi 26 avril au Vatican

Le Vatican a annoncé que les funérailles du Pape François, décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, se tiendront le samedi 26 avril à 10h00 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La messe sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège cardinalice, conformément à l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.



Avant la cérémonie, la dépouille du souverain pontife sera exposée aux fidèles à la basilique Saint-Pierre. Le cercueil sera transporté en procession depuis la Maison Sainte-Marthe le mercredi 23 avril, passant par la place Sainte-Marthe et l'Arco delle Campane. Une liturgie de la parole sera présidée par le cardinal camérier, suivie de la vénération par les fidèles.



À l'issue de la messe funéraire, les rites de l'Ultima commendation et de la Valediction seront célébrés. Le cercueil sera ensuite transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour l'inhumation, conformément aux souhaits du pape François, qui avait exprimé son désir d'être enterré près de l'icône de la Vierge Marie. Il sera ainsi le premier pape en plus d'un siècle à ne pas être inhumé dans la basilique Saint-Pierre.



De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont annoncé leur présence aux obsèques, parmi lesquels les présidents Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva, Volodymyr Zelensky, ainsi que Donald Trump et son épouse Melania. Les funérailles marquent le début des neuf jours de deuil, appelés novendiales, en hommage au 266e pape de l'Église catholique.