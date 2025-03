Décès du DGB : Papa Malick Ndour témoigne de la gentillesse et de l’affabilité du disparu

L’ancien ministre de la Jeunesse et membre de l’Alliance pour la République a rendu un vibrant hommage à Abdou Diouf, défunt directeur général du Budget. Papa Malick Ndour regrette la disparition d’un frère, d’un homme d’une honnêteté et d’une courtoisie exemplaires, doté d’une probité morale rare. Selon lui, le disparu incarnait l’humilité et la sobriété.



« Je me souviendrai toujours de sa gentillesse et de son affabilité, des traits qui le rendaient unique parmi ses pairs. J’ai eu le privilège de le connaître depuis 2014, et au fil des réunions et des rencontres, j’ai pu apprécier ses qualités humaines et professionnelles. Sa disparition laisse un vide immense, non seulement au ministère des Finances, mais également dans le cœur de ceux qui l’ont côtoyé », a-t-il témoigné.



Papa Malick Ndour a également souhaité qu’en ce mois béni du Ramadan, son âme repose en paix et que son exemple continue d’inspirer tous ceux qui l’ont connu.