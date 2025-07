Décès de deux jeunes à Cambérène / Le Premier ministre Ousmane Sonko chez les familles des victimes : « toute la lumière sera faite pour situer les responsabilités… »

Le Premier ministre a conduit cet après-midi une délégation gouvernementale au Quartier Islam de Cambérène auprès des familles de Thierno Ba et de Lamine Dieng décédés dans le cadre d’un contrôle régulier que la police a initié dans plusieurs zones à Dakar.



Les circonstances véritables ayant entraîné leur mort, n'étant toujours pas élucidées, le Premier ministre dans son intervention, a rassuré les familles des victimes. « Une enquête sera ouverte pour élucider les circonstances de la mort de ces deux jeunes », a déclaré Ousmane Sonko chez la famille Ba accompagnés de certains membres du gouvernement dont le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Jean Baptiste Tine et Abass Fall, ministre du travail, de l’Emploi et des relations avec les institutions.







Lors de la deuxième étape au quartier Cayor, le Premier ministre a rappelé devant la famille de Lamine Dieng, la nécessité de renforcer la collaboration avec les autorités. « Il y’a la volonté politique. Nous devons avoir des relations pacifiées entre forces de défense et de sécurité et les populations. Les FDS sont là pour la protection des sénégalais », a rappelé le chef du gouvernement qui réitère la volonté du chef de l’État qui est de « faire toute la lumière sur la disparition de ces deux jeunes ».



Le Premier ministre a présenté les condoléances du président de la République en réaffirmant l’engagement de l’État à favoriser un climat apaisé entre FDS et Citoyens...