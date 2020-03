Décès de Tilala Fall, de son épouse et de son ami Bou Faye : Le témoignage de Madické Niang sur d’éternels et fidèles compagnons...

Le décret divin, celui du Tout-Puissant vient, une fois de plus, de tomber. Serigne Abdourahmane Fall Tilala, le guide religieux de la communauté des maures du Sénégal et grand dignitaire Mouride, nous a quitté il y’a quelques heures, à la suite d’un tragique accident qui a emporté en même temps son épouse Sokhna Fatou Gaye, descendante de Serigne Massamba Mbacké mon vénéré guide et son ami de toujours Bou Faye.







Je voudrais par ce témoignage saluer leur mémoire. Allah les a unis une grande partie de leur vie, et de par la sincérité de leur compagnonnage, il a décidé qu’ils rejoignent l’Au-delà ensemble.







J’ai connu Serigne Abdourahmane Fall Tilala, en 1978, en Côte d’Ivoire. Nous nous étions liés par une amitié sincère, au nom de notre dévotion, de notre amour et de notre engagement pour Serigne Touba. Cette amitié durera plus de 40 ans. Serigne Abdourahmane Fall vouera toute sa vie à Serigne Touba et à Mame Cheikh Ibrahima Fall ses références de tous les jours.







Nous étions si proches, qu’il m’avait choisi pour être le parrain de mariage de l’un de ses fils. Je viens de perdre un guide et un ami de longue date. Mais, bien au-delà de ma personne, c’est tout le Sénégal qui vient de perdre un digne fils et un illustre chef religieux.







J’adresse mes plus sincères condoléances à toute la Ummah Islamique, à toute la communauté Mouride ; j’adresse également mes condoléances aux familles éplorées de feu Serigne Abdourahmane Fall Tilala, de son épouse et de son ami de toujours. Que le Paradis Éternel soit leur dernière demeure. Amine !







Président Madické Niang.