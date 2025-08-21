Décès de Fanta Sall : "Fanta Sall était une personne dévouée à son terroir", le vibrant hommage de Abdoulaye Wilane


Décès de Fanta Sall : "Fanta Sall était une personne dévouée à son terroir", le vibrant hommage de Abdoulaye Wilane
Le président du conseil départemental du département de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de l'ex députée Fanta Sall, rappelée à Dieu récemment. Dans un témoignage émouvant, il a souligné l'engagement politique et l'utilité sociale de la défunte parlementaire.

"Fanta Sall était une personne dévouée à son terroir, sincère dans son engagement politique et caractérisée par son utilité sociale", a déclaré Abdoulaye Wilane. Il a rappelé les nombreuses actions qu'elle a menées pour le bien-être des populations, notamment la construction de mosquées, le creusement de puits équipés et le soulagement des femmes.

Abdoulaye Wilane a également souligné la personnalité affable et courtoise de Fanta Sall, qui savait bien se présenter et dégageait toujours la bonne humeur. "C' était une personne très agréable à côtoyer", a-t-il ajouté.

Le président du conseil départemental a présenté ses condoléances à la famille, au président Macky Sall, au gouvernement et à tous ceux qui ont connu Fanta Sall. Il a appelé à perpétuer son œuvre et à continuer à servir le Sénégal, la région de Kaffrine. 

"Fanta Sall laisse un vide immense dans nos cœurs et dans la société", a conclu Abdoulaye Vilane. "Nous allons continuer à prier et à essayer d'honorer sa mémoire, en perpétuant les œuvres qu'elle avait l'habitude d'accomplir au service du Sénégal", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Dakar Actu.
Jeudi 21 Août 2025
Idy Sow (Stagiaire)



