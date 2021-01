Décès après un malaise de l’avocat Oumar Diallo : Les constats du médecin révèlent une « mort subite par infarctus du myocarde »

La « piste de la Covid » est formellement écartée concernant le décès de l’avocat Me Oumar Diallo, des suites d’un malaise au sortir d’une audience des référés, ce lundi, au Palais de justice de Dakar.



« Il n’existe aucune preuve que le décès soit dû à une maladie précise, car aucune autopsie n’a été pratiquée », a appris Dakaractu de source judiciaire. Toutefois, le constat du médecin laisse entendre qu'il s'agit « d'une mort subite par infarctus du myocarde », selon les informations recueillies auprès d’un membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal.



Une source concordante indique que « Me Oumar Diallo a été victime d'un arrêt cardio respiratoire », alors qu'il venait de finir sa plaidoirie devant le juge des référés, lors d'une audience publique, vers 10 heures ce matin. Et c’est son confrère, Me Babacar Mbaye, qui a donné l'alerte. « Les secours ont tenté de la réanimer, en vain », nous apprend-on.



Le décès de celui qui fut avocat de la Promotion 2003, admis au barreau le 20 décembre 2002, a été un choc pour ses confrères. Même s'il était très discret ces dernières années, Me Oumar Diallo n'en est pas moins resté « un spécialiste des référés ».