Décentralisation / Gouvernance locale : le CEGLA pose la réflexion autour de la crise sanitaire, tire les leçons et lance les perspectives.

Le Centre d’Excellence pour la Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA) et le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) ont procédé ce 21 octobre à l’ouverture, à Dakar, de la 3ème édition du colloque scientifique international sur le thème « décentralisation et gouvernance locale en Afrique dans un contexte de crise sanitaire mondiale : leçons apprises et perspectives ».



Le rendez-vous ambitionne de réunir les chercheurs, les autorités politiques, les organisations non gouvernementales, les administrations publiques, les partenaires au développement, les professionnels en poste, les membres de la société civile, les étudiants entre autres.



C’est un lieu d’échanges tendant à favoriser l’organisation politique, administrative et financière des collectivités pour permettre de répondre aux enjeux de développement socio-économique et aux moyens d’action pour mieux faire face aux chocs exogènes similaires à celui que traverse le monde avec la crise sanitaire liée à la covid-19.



Ce colloque est organisé, à l’initiative de la coopération allemande, par le CEGLA et ses partenaires sous régionaux que sont, entre autres : le CESAG, l’Université Abdou Moumouni (Niger), l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali), l’Université de Kehl (Allemagne), le Laboratoire d’études et de recherches sur le développement local (LASDEL) et le laboratoire ABI en Allemagne.



Durant trois (3) jours, plus d’une trentaine de sous thématiques seront abordées dans les débats. Une quarantaine de chercheurs et professeurs d’université vont mener les discussions.