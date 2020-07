De vendeuse de corde à responsable commerciale : La vie de Ngoné Mbaye change en 24 heures, suite au reportage de Dakaractu...

La vidéo de la jeune dame Ngoné Mbaye a fait le tour du monde. En effet, des bonnes volontés ont appelé de partout à travers le monde pour lui venir en aide. Sur ce, une société de la place AB Partners a fait le grand coup de maître. Le Directeur général de la société, Abdourahmane Baldé, lui a signé un contrat à durée indéterminée avec un bon salaire.



Venue signer le contrat, Ngoné Mbaye a été submergée par l'émotion et compte mettre toute son énergie pour donner satisfaction et réussir toutes les missions qui lui seront confiées.



Selon Ngoné, ce contrat l'a beaucoup surpris. "Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis vraiment émue. Je me suis beaucoup battue", a-t-elle fait savoir.



Le Directeur général de AB Partners a souligné qu'il n'a pas dormi de la nuit à cause de cette vidéo. "Nous avons tous suivi cette vidéo. Elle m'a touché au plus profond de moi. Le cri du cœur de cette dame m'a beaucoup touché."



Il poursuit : "Nous sommes dans un Sénégal où l'espoir et la dignité des gens sont remis en cause. Une femme qui aurait pu faire tout ce qu'elle veut de sa vie, a préféré travailler à la sueur de son front pour aider sa famille", a laissé entendre M. Baldé.



Ainsi, il interpelle les autorités à suivre son exemple afin d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais, il faut que les gens continuent à se battre et à croire à eux-mêmes.