Dali - Le Lac Cibihu et son "Pont des Souhaits" : Un joyau écologique et culturel au service du lac Erhai

Situé dans la région de Dali, le site du lac du Cibihu dans le comté d'Eryuan, avec son emblématique Pont des Souhaits, est un modèle réussi d’intégration entre protection de l’environnement, prévention des risques naturels et développement économique durable.



Un système hydraulique au cœur de la préservation d’Erhai

Le lac, qui couvre une superficie de 8 km², est constitué de deux bassins, un lac intérieur et un lac extérieur reliés par le "Pont des Souhaits". Cet aménagement joue un rôle essentiel dans la régulation des eaux, nous dit M Fong, responsable du bureau des Affaires Aquatiques du district d'Eryuan. "Il prévient les inondations, protège les champs agricoles environnants, et garantit une alimentation en eau de qualité pour le lac Erhai, grâce à une eau de catégorie 2, toujours stable. Le troisième rôle majeur de ce lac est donc d’alimenter durablement le lac Erhai, en préservant sa pureté et son équilibre écologique", renseigne-t-il, lors d'une visite guidée avec la délégation des journalistes et responsables des médias du Sénégal.



Un site promu au rang national

La valorisation de ce site a débuté en 2007 avec une première demande pour l’inscrire comme site touristique officiel. En 2020, il est classé meilleure rivière et lac de la province du Yunnan, sous le nom de projet “Rivière et Lac du Bonheur”. Puis en 2023, il est désigné projet pilote national pour la construction de zones aquatiques modèles.



Ce projet ambitieux s’articule autour d’un développement écologique, touristique et économique, qui transforme la région en destination prisée des visiteurs tout en améliorant la qualité de vie des populations locales. La pêche y est interdite depuis 2019.





Une mémoire historique et un savoir-faire technique

Autrefois barrage construit en 1958, le pont reliait deux zones administratives de l’époque : le comté de Bi et le district de Uhu. Les habitants vivaient principalement de la pêche et traversaient librement la région.



Aujourd’hui, le site est géré par le Bureau des Affaires Aquatiques, dirigé par M. Fong, chef du service. Ce bureau compte 71 agents et assure plusieurs missions : La gestion des ressources en eau, la prévention des inondations, l’application de la législation en matière aquatique, et la lutte contre la pollution liée notamment au phosphore, à l’azote et à d’autres matières fécales. Grâce à un système intelligent, on peut alerter sur la pluie 12h à l'avance.



Le lac atteint une profondeur maximale de 35 mètres, ce qui en fait un réservoir stratégique pour l’écosystème du Yunnan.