Dakaractu s'invite au procès de Barthélémy Dias

Le Dirpub de Dakaractu, Serigne Diagne, s'est invité au procès de Barthélémy Dias, ce vendredi. Il était au cœur de la plaidoirie de Me Khoureychi Bâ, avocat du maire de Mermoz/Sacré-Coeur. L'avocat a demandé au juge de rectifier le parquet en citant le responsable moral de Dakaractu comme auteur principal des faits reprochés à Barth', qui ne peut être qu'un complice. Le conseil est d'avis que le juge de flagrants délits n'est pas compétent pour juger l'affaire Barthélémy Dias, cueilli devant les locaux de Dakaractu, vendredi 30 mars.

Son procès, dans l'affaire du présumé outrage aux magistrats et incitation à l'insurrection, s'est ouvert un semaine après, par une bataille de procédure. Les avocats de la défense ont soulevé des vices de forme relatifs au cas de flagrant délit qui, selon eux, "ne s'applique pas aux infractions commises par ou au moyen de diffusion publique. "

Puisqu'il s'agit de propos tenus publiquement à travers une organe de presse, le Dirpub de Dakaractu devrait être cité comme auteur principal. C'est du moins l'avis de la défense. "Le parquet dans la précipitation a manqué de lucidité", a remarqué Me Moustapha Dieng. Ses collègues de la défense ont fait allusion à un "défaut de spécification de l'infraction et sa notification à la partie poursuivie". Le parquet qui a demandé au juge de rejeter toutes les exceptions soulevées par la défense, estime que les faits reprochés à Barth' ont été commis en flagrant délit...