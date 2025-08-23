Dakar : un individu arrêté pour vol avec violence au Point E


Dakar : un individu arrêté pour vol avec violence au Point E
Le Commissariat d’arrondissement du Point E a interpellé, le 22 août 2025, un individu accusé de vol avec violence commis en réunion, utilisant une moto et une arme blanche.
 
Cette arrestation fait suite à la plainte d’une victime agressée vers 3h40 du matin près de la boutique Bonjour, située entre Soumbédioune et Magic Land. Deux hommes à moto l’avaient attaquée, lui dérobant son téléphone portable, 1 200 euros et plusieurs billets en francs CFA, tout en la blessant à la jambe.
 
Grâce à la description fournie, les enquêteurs ont rapidement identifié un suspect connu de leurs services pour des faits similaires sur la corniche. En collaboration avec la Brigade de Recherches de la Médina, l’individu a été appréhendé dans la nuit du 21 au 22 août dans son quartier de la Gueule Tapée, portant un couteau à la ceinture.
 
L’enquête se poursuit pour retrouver le second suspect impliqué dans cette agression.
Samedi 23 Août 2025
