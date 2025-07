Dakar/Washington : l’axe se renforce, entre réalignement stratégique et diplomatie du développement

Dans une allocution franche, le ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop, en tant que représentant du président Bassirou Diomaye Faye, a fait entendre avec force la voix du Sénégal lors des festivités marquant le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Devant l'élite politique et diplomatique rassemblée à l'ambassade des États-Unis, il a loué un rapport bilatéral exemplaire, tout en réitérant la détermination résolue du Sénégal à renforcer une alliance stratégique entre Dakar et Washington. « Ce jour symbolique nous donne l'occasion de mettre en avant les principes partagés de liberté, de paix et de sécurité », a-t-il affirmé, soulignant que depuis 1971, la coopération s'est renforcée dans les domaines politique, militaire, économique et technique.



Le ministre a souligné l'aspect économique de cette collaboration, avec plus de 500 millions de dollars injectés depuis 2014, la présence d'une cinquantaine de compagnies américaines et les bénéfices escomptés suite à la récente visite du président Bassirou Diomaye Faye à la Silicon Valley. Il a aussi souligné la solide collaboration militaire, caractérisée par des formations, des dons d'équipements et des opérations conjointes, mettant ainsi en évidence un lien sécuritaire devenu désormais vital dans un environnement régional précaire. Le plan Sénégal 2050 a été introduit comme un nouveau cadre stratégique en accord avec la politique américaine de « trade not aid », où l'accent est mis sur les investissements, la technologie et le développement humain comme priorités convergentes.



Pour conclure, le ministre a émis un signal fort de coopération : une invitation à un échange organisé sur la migration, la diaspora et le partenariat économique, tout en saluant l'implication des États-Unis au prochain Forum Invest in Senegal prévu en octobre 2025. Jean Baptiste Tine a terminé son discours sur une note puissante : « Longue vie à l'amitié et à la collaboration entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. »