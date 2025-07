Dakar : Un atelier de fabrication de faux documents démantelé par la gendarmerie , un faussaire arrêté en flagrant délit

La Brigade de Recherches de Dakar a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité documentaire. À l’issue d’une opération ciblée menée le vendredi 4 juillet, les gendarmes ont procédé à l’arrestation d’un individu pris en flagrant délit de fabrication de faux documents administratifs.



Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie définie par le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale pour lutter contre les réseaux de falsification et les trafics connexes. Elle fait suite à une enquête approfondie, déclenchée à partir d’un renseignement précis, et ayant permis de remonter jusqu’à un véritable atelier clandestin situé au domicile du mis en cause.



Le bilan des saisies est édifiant :

• 1 machine de confection de fausses cartes

• 2 imprimantes

• 1 onduleur

• 1 table de travail

• 38 talons vierges

• 60 laminas (normalement réservés au Bureau des passeports)

• 7 faux passeports, dont 1 de nationalité bissau-guinéenne

• 4 faux permis de conduire

• 1 cachet du ministère de l’Équipement et des Transports terrestres

• 1 fausse licence de football

• 1 fausse carte nationale d’identité

• 1 faux visa Schengen

• 1 fausse carte d’import-export

• 1 fausse carte d’identité gambienne

• Divers matériels de falsification



L’individu arrêté devra répondre des chefs d’accusation de faux, usage de faux, contrefaçon et altération de documents administratifs. Les enquêteurs n’écartent pas l’existence de complices, et les investigations se poursuivent pour remonter l’ensemble de la filière.



La Gendarmerie nationale rappelle sa détermination à neutraliser tous les réseaux criminels œuvrant dans la production de documents frauduleux, et encourage la population à signaler toute activité suspecte.