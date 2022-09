DIOURBEL- Le conseil régional de la consommation fixe la tonne de ciment à 77.000 fcfa.

Au moment où ces lignes sont écrites, la tonne du ciment se vend entre Touba et Diourbel à des tarifs différents mais extrêmement chers. Ces tarifs varient considérablement d’une quincaillerie à une autre. À Touba, elle peut s’obtenir jusqu’à 85 000 frs ici et ailleurs, il faudra débourser un peu moins de 80 000. Pour harmoniser, le conseil régional de la consommation de fixer cette tonne à 77 000 frs et compte veiller au respect de cette tarification. Affaire à suivre…