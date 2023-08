DIMANCHE 06 AOÛT 2023 - Touba magnifie le geste de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké en 1927 à l’occasion du rappel à Dieu de Serigne Touba

Venu au monde en 1888 à Darou Salam, d’une mère elle-même issue d’une grande famille d’érudits, Sokhna Aminata Lô, ce preux chevalier de l'Islam a ébloui son monde.

Son enfance fut exceptionnelle à tout point de vue et ce, pour beaucoup de raisons. L'histoire raconte que c’est son oncle maternel, Serigne Ndame Abdou Rahmane Lô, grand compagnon de son Père, qui s'était chargé de son initiation au Coran, tandis que Mame Thierno Birahim Mbacké, frère cadet du Cheikh, allait assurer à son tour sa formation dans les questions théologiques.

Par la suite, son père, le Cheikh en personne, se chargera de guider ses pas dans les arcanes de la formation mystique. Jamais étudiant ne fut aussi doué. Il excellera à un point tel que son père le désignera comme successeur avec pour mission, le raffermissement de la cohésion de la Communauté Mouride dans le but de la faire prospérer, mais surtout l’édification de la Grande Mosquée, pour la seule gloire de Dieu.

Il n’est peut-être pas superflu de dire que les contemporains ont rapporté que son Père lui témoignait une réelle affection, car on avait le sentiment qu’il savait qu’il avait bien investi sa confiance.

TRANSFÈREMENT DE BAMBA À TOUBA

En 1927, Serigne Touba devait retourner vers son Seigneur. Avant de quitter ce bas-monde, il avait pris le soin de griffonner sur un bout de papier ses dernières recommandations adressées à son fils aîné, Serigne Modou Moustapha. À ce dernier, il demandait d’accomplir quelques actions dont celle de l’amener à Touba pour son inhumation sans que le blanc n’ait à poser son œil sur lui. Il le fit avec brio...

Et ce fut la première occasion que celui qui devint le premier Khalife de Touba eut de montrer qu’il était à la hauteur des espérances de son Père.

La rapidité et la pertinence de sa réaction, le sang froid, la discrétion et le courage avec lesquels il fit transférer l’illustre corps de son père de Diourbel à Touba, dans le contexte très contraignant de la période coloniale, forcent encore l’admiration, quand on sait qu’il n’était pas facile à l’époque de braver le Pouvoir Blanc (il a donné une sépulture à son père sans informer l’Administration, en se passant surtout de son autorisation) et d’encourir les foudres de son courroux.

Au mépris des risques patents, il a exécuté les dernières volontés de son père : lui assurer une sépulture en tout conforme à ses vœux, selon la procédure qu’il avait lui-même indiquée, surtout en s’assurant que son corps ne soit point souillé, ne serait - ce que par le simple regard d’un membre de l’administration coloniale.

Aujourd'hui, c’est Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké qui le représente sur terre...