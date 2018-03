DÉTAILS DU CRASH DE L'HÉLICOPTÈRE - 13 personnes sauvées pour le moment... L'appareil a tourné sur lui-même avant de plonger dans la mangrove (André Carvalho rescapé )

En urgence sur Dakaractu, nous vous annoncions le crash d'un hélicoptère ce mercredi un peu après la tombée de la nuit à Missirah, dans le département de Foundiougne, région de Fatick. Des détails supplémentaires sont à notre disposition.



Suivant les explications d'un rescapé, tout est allé très vite. '' Nous étions 16 passagers avec 4 membres de l'équipage. Nous avons quitté Ziguinchor alors que nous étions allés accompagner la dépouille mortelle d'un parent. Au retour, l'hélicoptère s'est subitement mis à tourner sur lui-même avant de plonger dans la mangrove. C'était aux environs de 20 heures, si je ne trompe. Je suis blessé et actuellement les sapeurs pompiers sont en train de s'affairer autour des autres personnes blessées''.



Actuellement plusieurs pirogues ont quitté Bétenti ( un village environnant) pour participer aux opérations de sauvetage. Des hélicoptères survolent la mangrove mais peineraient à se poser par terre à cause de la mangrove. Les militaires sont présents sur les lieux. Pour accéder à l'appareil, les sauveteurs sont confrontés à de réelles difficultés à cause de l'eau et de la mangrove.



Pour le moment 13 personnes sont sauvées. Parmi les blessées, un femme à la jambe raconte aussi son calvaire. L'espoir de retrouver tout le monde subsiste. Affaire à suivre...