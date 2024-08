DÉCOUVERTE N°12 - Survivre ou Mourir : Le péril caché des chemins migratoires illégaux

L’immigration sans papier, sans métier, et dans des conditions irrégulières comporte des risques majeurs, comme le montre le parcours de Amadou Moctar Ndiaye, un jeune Sénégalais.



En 2002, Moctar, alors âgé de 23 ans, quitte le Sénégal avec l'espoir d'améliorer sa situation financière. Il commence son périple en Gambie, où il rencontre des difficultés entre autres à se loger.

Pour survivre, il nettoie des voitures pour une modeste rémunération. Après trois mois de souffrances, il retourne au Sénégal et se lance dans plusieurs activités, comme la vente de poisson fumé et la gestion d'un baby-foot pour enfants.



Avec un million de francs CFA offerts par son père, Moctar achète un visa turc pour Istanbul. Il découvre alors que la vie en Turquie est loin d’être le paradis qu’il imaginait. En plus des difficultés économiques, il doit faire face au manque de logement et aux conditions de vie précaires. En quête d'une vie meilleure, il tente de poursuivre sa route en passant par la Grèce voire la Bulgarie, d'où il sera intercepté et renvoyé en Turquie.



Moctar reste en Turquie, mais l'expérience du racisme et des agressions subies le pousseront à tenter de nouveau l'émigration. Cette fois, il dépense 150 euros et réussit à atteindre l'Italie où il est enfermé dans un camp de réfugiés en plein hiver pendant trois mois. Après avoir été maltraité et insulté, il finira par se rendre à Athènes, où la vie reste difficile en raison de son statut irrégulier.



Finalement, Moctar décide de rejoindre la France, où il passe sept ans sans papiers. Il utilise ce temps pour se former, obtenir des diplômes et trouver un emploi stable. Il retourne au Sénégal avant de repartir en France avec des papiers en règle, et aujourd'hui, il travaille comme éducateur spécialisé pour accompagner des jeunes immigrés.



Son histoire illustre les dangers et les défis de l'immigration irrégulière. Moctar conseille désormais aux jeunes de ne pas quitter leur pays sans préparation adéquate, car les risques peuvent être considérables et la vie à l’étranger, souvent plus difficile qu’attendu...