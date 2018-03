Culture / Semaine du cinéma : Les artistes Québécois font leur cinéma à Dakar.

En perspective de la quinzaine de la Francophonie, le bureau du Québec installé à Dakar depuis mai 2016, en collaboration avec le festival Vues D'Afrique (Montréal) et Images et vies (Sénégal), et l'Institut français, organise la semaine du cinéma Québécois au Sénégal du 22 au 30 Mars 2018.

À travers cette initiative, il s'agit de mettre en avant les relations bilatérales qui existent entre le Sénégal et le Québec. Ainsi l'art visuel est ici utilisé comme moyen de promotion du continent africain. Ce sera l'occasion de découvrir les facettes des artistes du cinéma québécois, à travers une série de projections de films dans la capitale dakaroise : Jeudi 22 mars 19h au Canal Olympia, vendredi 23 mars à 9h au collège Anne-Marie Javouhey, Samedi 24 mars à 20h au Canal Olympia entre autres…