Culture : Le Canada accueille la 1ére édition du "Gingembre Littéraire"


Culture : Le Canada accueille la 1ére édition du "Gingembre Littéraire"

Le "Gingembre Littéraire" franchit une nouvelle étape dans son rayonnement international. L’événement, initié par le journaliste et écrivain El Hadji Gorgui Wade Ndoye, s’invite pour la première fois au Canada, marquant une ouverture vers les diasporas africaines et américaines.

Selon une note transmise à Dakaractu, cette première édition canadienne mettra à l’honneur un colloque international autour d’un thème central et d’actualité : « Souveraineté des États et Diasporas ». Une rencontre d’échanges entre intellectuels, universitaires, écrivains, artistes et membres des diasporas venus d’Afrique, d’Amérique et d’ailleurs.

Le "Gingembre Littéraire", connu pour être un espace de débats, de réflexions et de célébration de la culture, poursuit ainsi son objectif de rapprocher les communautés et de mettre en lumière le rôle essentiel des diasporas dans la construction des souverainetés modernes.

Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Abdou Khadr, 8 ans, mort de coups et de faim : et nous continuons de détourner le regard (Adama Sow)

Abdou Khadr, 8 ans, mort de coups et de faim : et nous continuons de détourner le regard (Adama Sow) - 24/09/2025

Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère)

Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère) - 24/09/2025

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives - 24/09/2025

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours - 24/09/2025

L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans

L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans - 24/09/2025

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël - 24/09/2025

“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine

“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine - 24/09/2025

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire - 24/09/2025

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville - 24/09/2025

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global - 24/09/2025

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation - 24/09/2025

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine :

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur) - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

RSS Syndication