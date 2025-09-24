Culture : Le Canada accueille la 1ére édition du "Gingembre Littéraire"

Le "Gingembre Littéraire" franchit une nouvelle étape dans son rayonnement international. L’événement, initié par le journaliste et écrivain El Hadji Gorgui Wade Ndoye, s’invite pour la première fois au Canada, marquant une ouverture vers les diasporas africaines et américaines.



Selon une note transmise à Dakaractu, cette première édition canadienne mettra à l’honneur un colloque international autour d’un thème central et d’actualité : « Souveraineté des États et Diasporas ». Une rencontre d’échanges entre intellectuels, universitaires, écrivains, artistes et membres des diasporas venus d’Afrique, d’Amérique et d’ailleurs.



Le "Gingembre Littéraire", connu pour être un espace de débats, de réflexions et de célébration de la culture, poursuit ainsi son objectif de rapprocher les communautés et de mettre en lumière le rôle essentiel des diasporas dans la construction des souverainetés modernes.

