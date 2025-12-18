[Culture] Festival Koom Koom de Ziguinchor 2025 : Les lauréats de la finale de la 2ᵉ édition du CASA connus


[Culture] Festival Koom Koom de Ziguinchor 2025 : Les lauréats de la finale de la 2ᵉ édition du CASA connus
La finale de la  deuxième édition du Concours Africain de Slam et d'Art (CASA) s'est déroulé ce mercredi 17 décembre à Ziguinchor, durant la 18e Édition du Festival Koom Koom du même nom qui se déroule du 15 au 21 décembre 2025 à la Place Bambaya. "Nous avons vécu une grande finale riche en émotions, en talents et en partage. Des moments forts, intenses et mémorables, marqués par la créativité et l’engagement des jeunes artistes", a soutenu Mar Sow, artiste, slameur et initiateur de ce concours. 
 
Le jury a récompensé les lauréats des différentes catégories, le 1er prix pour le niveau collège est attribué à Dior Mboup du Cem Soucoupapay, Ramatoulaye Bodian du Lycée de Marsassoum de Sédhiou, remporte le 1er prix, niveau Lycée, tandis que le 1er prix, niveau international est attribué à Ledigne Bouabré de la Côte d'Ivoire.

"Au-delà de la compétition, nous avons surtout partagé des moments agréables, de fraternité, de culture et d’expression artistique", a indiqué le slameur Mar Sow alias King Torodo.
 
Le comité d'organisation de ce concours félicite ainsi tous les participants, encadreurs et partenaires qui ont rendu cette édition possible, sans oublier le partenaire stratégique, le Bureau national de la CEDEAO du Sénégal, pour son accompagnement, sa confiance et son engagement constant en faveur de la jeunesse, de la culture et de l’intégration régionale.







Jeudi 18 Décembre 2025
Dakaractu



