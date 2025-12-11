MAROC / Hakimi figure bien dans la liste officielle en perspective de la CAN 2025

La Fédération Royale Marocaine de Football a publié la liste des joueurs convoqués pour la prochaine échéance internationale. Sans surprise, la star du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, figure parmi les cadres retenus, majore le fait qu’il revient fraîchement d’une blessure assez sérieuse.



Véritable pilier de la sélection, Hakimi incarne l’ambition et la régularité des Lions de l’Atlas, dont la composition mêle expérience et jeunesse prometteuse.



Voici la liste complète des joueurs sélectionnés:



GARDIENS

- Yassine Bounou

- Munir El Kajoui

- El Mehdi Al Harrar



DÉFENSEURS

- Achraf Hakimi

- Mohamed Chibi

- Jawad El Yamiq

- Romain Saïss

- Abdelhamid Aït Boudlal

- Nayef Aguerd

- Adam Masina

- Noussair Mazraoui

- Anass Salah-Eddine



MILIEUX

- Ousama Targhalline

- Sofyan Amrabat

- Ismael Saibari

- Neil El Aynaoui

- Bilal El Khannouss

- Azzedine Ounahi



ATTAQUANTS

- Brahim Diaz

- Ilias Akhomach

- Chemsdine Talbi

- Youssef En-Nesyri

- Ayoub El Kaabi

- Soufiane Rahimi

- Abdesamad Ezzalzouli

- Eliess Ben Seghir



Le Maroc devra être solide pour arracher le trophée de la main des Ivoiriens , sachant que d’autres prétendants comme les Sénégalais et les Tunisiens affichent de sérieuses ambitions.