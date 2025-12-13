CAN 2025 - Avant la liste officielle : Mbaye Jacques Diop confirme, aucune surprise pour le Sénégal

Selon Mbaye Jacques Diop, l’équipe nationale du Sénégal ne devrait pas connaître de changements majeurs dans sa composition pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations sous l’ère de Pape Thiaw. Le journaliste souligne que les joueurs présents depuis le début des éliminatoires et des matchs amicaux, comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Ismaïla Sarr, représentent la base solide de l’équipe. Il insiste sur le fait que ces joueurs sont de véritables patriotes, prêts à mouiller le maillot et à représenter dignement le Sénégal, mais que leur engagement doit être accompagné de soutien moral et spirituel de la part des fans et de la nation pour atteindre le meilleur niveau possible.



Mbaye Jacques attire également l’attention sur la gestion délicate d’un tournoi d’un mois, qui diffère largement des simples éliminatoires. Selon lui, l’entraîneur et les dirigeants doivent anticiper les tensions, les clans ou les frustrations liées au temps de jeu, pour éviter que des conflits internes n’affectent la performance de l’équipe. Il rappelle que la CAN regroupe les 24 meilleures sélections africaines, et que malgré le fait que le Sénégal ne soit pas champion en titre, l’équipe figure parmi les favoris potentiels grâce à son effectif solide et sa valeur marchande élevée.

