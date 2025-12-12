CAN 2025 et MONDIAL 2026 : La FSF dévoile sa feuille de route et annonce la présence du Président Diomaye lors du choc Sénégal - France


CAN 2025 et MONDIAL 2026 : La FSF dévoile sa feuille de route et annonce la présence du Président Diomaye lors du choc Sénégal - France
Sous la houlette du Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le Comité Exécutif s’est réuni au siège de la fédération, dans une session stratégique coordonnée par Abdoulaye Fall. À l’issue de cette rencontre, Omar Samb, porte-parole du jour, a livré une déclaration dense, articulée autour de quatre axes majeurs: la préparation de l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, le tirage au sort de la Coupe du Monde, l’administration du football national, et les infrastructures.

À l’approche de la CAN 2025, l’équipe nationale du Sénégal intensifie sa préparation. La remise officielle du drapeau national par le Chef de l’État est prévue, confie Omar Samb,  pour le mercredi 17 décembre, un moment symbolique qui marquera le départ des Lions vers Tanger, où ils atterriront le 19 décembre à bord d’un vol spécial affrété par la fédération.

Le Comité Exécutif a insisté sur la nécessité d’une communication maîtrisée et cohérente. À cet effet, quatre commissions ont été instituées: un comité administratif, un comité technique, un comité de coordination, et un comité dédié à l’information et à la communication.

Le Sénégal se projette déjà vers la Coupe du Monde 2026. Le Président de la République a confirmé sa présence au premier match des Lions face à la France, prévu aux États-Unis. En amont, des rencontres amicales de prestige sont programmées, notamment contre l’Argentine et les États-Unis, avec une date clé: le 31 mai 2026.

Sur le plan local, la FSF entend renforcer la structuration du football sénégalais. Une opération de mise à jour du fichier des clubs affiliés est en cours, dans une volonté de transparence et de rigueur administrative. Par ailleurs, la finale de la Coupe du Sénégal est fixée au 15 mai 2026, tandis que le championnat des ligues régionales débutera le 20 décembre.

Enfin, le Comité a réaffirmé son engagement en faveur du développement des infrastructures sportives, condition sine qua non pour soutenir l’élan du football national et répondre aux exigences des compétitions internationales.

Cette réunion marque une étape décisive dans la préparation du Sénégal à ses prochaines échéances sportives. Entre ambition continentale et rêves mondiaux, la FSF entend conjuguer rigueur, vision stratégique et mobilisation nationale pour porter haut les couleurs du pays.
Autres articles
Vendredi 12 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi

CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi - 11/12/2025

MAROC / Hakimi figure bien dans la liste officielle en perspective de la CAN 2025

MAROC / Hakimi figure bien dans la liste officielle en perspective de la CAN 2025 - 11/12/2025

Ligue des champions: Le Paris SG tenu en échec, le Real en crise

Ligue des champions: Le Paris SG tenu en échec, le Real en crise - 10/12/2025

Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0)

Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0) - 10/12/2025

Ligue des champions: sans Mbappé, le Real Madrid battu 2-1 chez lui par Manchester City

Ligue des champions: sans Mbappé, le Real Madrid battu 2-1 chez lui par Manchester City - 10/12/2025

Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense

Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense - 10/12/2025

CAN 2025 / Ismaela Jacobs de retour avec Galatassaray , Ousseynou Niang et Lamine Camara en forme

CAN 2025 / Ismaela Jacobs de retour avec Galatassaray , Ousseynou Niang et Lamine Camara en forme - 09/12/2025

Foot : Salah écarté du groupe de Liverpool pour le match contre l'Inter (club)

Foot : Salah écarté du groupe de Liverpool pour le match contre l'Inter (club) - 08/12/2025

Can 2025 / Assad rugit pour l’afrique : Le Maroc dévoile la mascotte officielle de la Can 2025

Can 2025 / Assad rugit pour l’afrique : Le Maroc dévoile la mascotte officielle de la Can 2025 - 08/12/2025

LA TANIÈRE - L’infirmerie se vide / Habib Diallo joue une mi-temps …Fodé Ballo-Touré fait un clin d’œil à Pape Thiaw

LA TANIÈRE - L’infirmerie se vide / Habib Diallo joue une mi-temps …Fodé Ballo-Touré fait un clin d’œil à Pape Thiaw - 07/12/2025

BONNE NOUVELLE - Serie A / Assane Diao signe son retour face à l’Inter Milan et paraît apte pour la CAN 2025

BONNE NOUVELLE - Serie A / Assane Diao signe son retour face à l’Inter Milan et paraît apte pour la CAN 2025 - 07/12/2025

Combé Seck championne d’Afrique : la médaillée demande un soutien urgent pour préparer Los Angeles 2028

Combé Seck championne d’Afrique : la médaillée demande un soutien urgent pour préparer Los Angeles 2028 - 06/12/2025

MA CHRONIQUE / Poule compliquée mais les Lions n’ont pas le droit de miauler ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu-Touba )

MA CHRONIQUE / Poule compliquée mais les Lions n’ont pas le droit de miauler ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu-Touba ) - 05/12/2025

COUPE DU MONDE / Groupe I – France et Sénégal, retrouvailles au goût de revanche … avec une Norvège de Haland ambitieuse

COUPE DU MONDE / Groupe I – France et Sénégal, retrouvailles au goût de revanche … avec une Norvège de Haland ambitieuse - 05/12/2025

Kaolack: le Festival International pour l'éveil des consciences en croisade contre l'immigration irrégulière

Kaolack: le Festival International pour l'éveil des consciences en croisade contre l'immigration irrégulière - 05/12/2025

7e édition Gingembre littéraire-Changement climatique : Marième Niang dénonce l’oubli des zones vulnérables et des femmes

7e édition Gingembre littéraire-Changement climatique : Marième Niang dénonce l’oubli des zones vulnérables et des femmes - 03/12/2025

CAN 2025 / Liste inédite pour le Cameroun- Onana, Aboubakar et Ngadeu écartés, Dina Ebimbe et Kofane appelés – David Pagou a osé …

CAN 2025 / Liste inédite pour le Cameroun- Onana, Aboubakar et Ngadeu écartés, Dina Ebimbe et Kofane appelés – David Pagou a osé … - 02/12/2025

LIGUE 1- Lamine Camara aurait dû écoper d’un carton rouge selon les arbitres … Clement Turpin s’est trompé .

LIGUE 1- Lamine Camara aurait dû écoper d’un carton rouge selon les arbitres … Clement Turpin s’est trompé . - 02/12/2025

Changement climatique et diplomatie : l’Ambassadrice Laure Huberty présente la stratégie climatique du Luxembourg

Changement climatique et diplomatie : l’Ambassadrice Laure Huberty présente la stratégie climatique du Luxembourg - 02/12/2025

Gingembre Littéraire – Sécurité et changement climatique : le regard de l’Armée à travers le brillant exposé du Colonel Alioune Samassa (Zone Militaire n°2)

Gingembre Littéraire – Sécurité et changement climatique : le regard de l’Armée à travers le brillant exposé du Colonel Alioune Samassa (Zone Militaire n°2) - 01/12/2025

CAN 2025/ Ismaïla Sarr blessé à la cheville- Glasner veut-il enterrer nos espoirs ?

CAN 2025/ Ismaïla Sarr blessé à la cheville- Glasner veut-il enterrer nos espoirs ? - 01/12/2025

Régulation du numérique en Afrique : L’écrivain Issa Isaac Sissokho prône l’adoption des réalités du continent noir

Régulation du numérique en Afrique : L’écrivain Issa Isaac Sissokho prône l’adoption des réalités du continent noir - 01/12/2025

7ᵉ Édition Gingembre Littéraire au Prytanée Militaire : Les migrations climatiques analysées par le Prof. Pape Sakho

7ᵉ Édition Gingembre Littéraire au Prytanée Militaire : Les migrations climatiques analysées par le Prof. Pape Sakho - 01/12/2025

Lamb - Prince corrige Mor Kang Kang dans un duel épique..

Lamb - Prince corrige Mor Kang Kang dans un duel épique.. - 01/12/2025

Faux extraits de naissance à la chaîne : l’affaire qui éclabousse la United Académie de l’ancien international Cheikh mbengue

Faux extraits de naissance à la chaîne : l’affaire qui éclabousse la United Académie de l’ancien international Cheikh mbengue - 01/12/2025

Premier League – Ismaïla Sarr blessé, inquiétude à quelques semaines de la CAN

Premier League – Ismaïla Sarr blessé, inquiétude à quelques semaines de la CAN - 30/11/2025

BUNDESLIGA/ 12e journée: Nicolas Jackson crucifie Sankt Pauli dans le temps additionnel

BUNDESLIGA/ 12e journée: Nicolas Jackson crucifie Sankt Pauli dans le temps additionnel - 29/11/2025

[🛑DIRECT] Gingembre Littéraire et du vivre ensemble au Prytanée Militaire de Saint Louis: Le changement climatique au cœur des débats

[🛑DIRECT] Gingembre Littéraire et du vivre ensemble au Prytanée Militaire de Saint Louis: Le changement climatique au cœur des débats - 28/11/2025

INQUIÉTANT / Ismaïla Jakobs blessé à quelques jours de la liste de Pape Thiaw pour la CAN 2025

INQUIÉTANT / Ismaïla Jakobs blessé à quelques jours de la liste de Pape Thiaw pour la CAN 2025 - 26/11/2025

[ Culture] Les Ateliers Mambety :

[ Culture] Les Ateliers Mambety : " Au cinéma, la préparation, c’est le développement ... les résidences permettent de combler ce manque", Bintou Faye (réalisatrice) - 26/11/2025

RSS Syndication