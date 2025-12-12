CAN 2025 et MONDIAL 2026 : La FSF dévoile sa feuille de route et annonce la présence du Président Diomaye lors du choc Sénégal - France

Sous la houlette du Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le Comité Exécutif s’est réuni au siège de la fédération, dans une session stratégique coordonnée par Abdoulaye Fall. À l’issue de cette rencontre, Omar Samb, porte-parole du jour, a livré une déclaration dense, articulée autour de quatre axes majeurs: la préparation de l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, le tirage au sort de la Coupe du Monde, l’administration du football national, et les infrastructures.



À l’approche de la CAN 2025, l’équipe nationale du Sénégal intensifie sa préparation. La remise officielle du drapeau national par le Chef de l’État est prévue, confie Omar Samb, pour le mercredi 17 décembre, un moment symbolique qui marquera le départ des Lions vers Tanger, où ils atterriront le 19 décembre à bord d’un vol spécial affrété par la fédération.



Le Comité Exécutif a insisté sur la nécessité d’une communication maîtrisée et cohérente. À cet effet, quatre commissions ont été instituées: un comité administratif, un comité technique, un comité de coordination, et un comité dédié à l’information et à la communication.



Le Sénégal se projette déjà vers la Coupe du Monde 2026. Le Président de la République a confirmé sa présence au premier match des Lions face à la France, prévu aux États-Unis. En amont, des rencontres amicales de prestige sont programmées, notamment contre l’Argentine et les États-Unis, avec une date clé: le 31 mai 2026.



Sur le plan local, la FSF entend renforcer la structuration du football sénégalais. Une opération de mise à jour du fichier des clubs affiliés est en cours, dans une volonté de transparence et de rigueur administrative. Par ailleurs, la finale de la Coupe du Sénégal est fixée au 15 mai 2026, tandis que le championnat des ligues régionales débutera le 20 décembre.



Enfin, le Comité a réaffirmé son engagement en faveur du développement des infrastructures sportives, condition sine qua non pour soutenir l’élan du football national et répondre aux exigences des compétitions internationales.



Cette réunion marque une étape décisive dans la préparation du Sénégal à ses prochaines échéances sportives. Entre ambition continentale et rêves mondiaux, la FSF entend conjuguer rigueur, vision stratégique et mobilisation nationale pour porter haut les couleurs du pays.