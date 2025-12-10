Ligue des champions: sans Mbappé, le Real Madrid battu 2-1 chez lui par Manchester City

Le Real Madrid, sans Kylian Mbappé diminué et laissé sur le banc, a prolongé sa mauvaise série en s'inclinant à domicile face à Manchester City (2-1) mercredi, lors de la 6e journée de la Ligue des champions.
L'équipe de Xabi Alonso, qui n'a gagné que deux de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues, rétrograde à la 7e place au classement de la C1, alors que City remonte à la 4e. En l'absence de Mbappé, c'est Rodrygo qui a ouvert la marque pour les Madrilènes (28e), mais Nico O'Reilly (35e), puis Erling Haaland sur penalty (43e) ont donné l'avantage aux Mancuniens.
