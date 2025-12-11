CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe, à travers un communiqué rendu public ce jeudi 11 décembre 2025, qu’elle procédera à l’annonce officielle des 28 joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.



La cérémonie de dévoilement de la liste est prévue ce samedi 13 décembre 2025, à 11h, au siège de Sonatel-Orange, situé à la Cité Keur Gorgui (Dakar). L’évènement réunira les représentants des médias ainsi que les partenaires de la fédération.



La FSF a saisi l’occasion pour remercier l’ensemble des journalistes et partenaires pour leur disponibilité, tout en les invitant à prendre part à ce moment important dans la préparation de l’équipe nationale.

