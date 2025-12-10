Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0)


Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0)

Le Paris SG, tenant du titre, a concédé le nul sur le terrain de Bilbao (0-0), mercredi pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions.

Le club parisien, avec 13 points, occupe la 3e place du classement, avec deux matches restants à jouer (au Sporting Portugal, contre Newcastle).

Mercredi 10 Décembre 2025
