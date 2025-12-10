Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0)

Le Paris SG, tenant du titre, a concédé le nul sur le terrain de Bilbao (0-0), mercredi pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions.
Le club parisien, avec 13 points, occupe la 3e place du classement, avec deux matches restants à jouer (au Sporting Portugal, contre Newcastle).
Autres articles
-
MAROC / Hakimi figure bien dans la liste officielle en perspective de la CAN 2025
-
Ligue des champions: Le Paris SG tenu en échec, le Real en crise
-
Ligue des champions: sans Mbappé, le Real Madrid battu 2-1 chez lui par Manchester City
-
Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense
-
CAN 2025 / Ismaela Jacobs de retour avec Galatassaray , Ousseynou Niang et Lamine Camara en forme