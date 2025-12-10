Ligue des champions: Le Paris SG tenu en échec, le Real en crise


Le Paris Saint-Germain a été freiné par l'Athletic Bilbao (0-0) à San Mames mais reste sur le podium de la phase de ligue, dont le Real Madrid s'éloigne après une défaite contre Manchester City (2-1) qui annonce la tempête, mercredi pour la 6e journée de Ligue des champions.

Dans un match intense mais sans but, les champions d'Europe ont été bousculés dans la fureur de San Mames. Ils auraient pu l'emporter en fin de rencontre sans les parades d'Unai Simon, le gardien de l'Espagne.

"On a raté trop d'occasions", a regretté Vitinha au micro de Canal Plus.

Perclus de blessures cette saison, le PSG a retrouvé Désiré Doué, qui a rejoué pour la première fois depuis fin octobre en entrant pour la dernière demi-heure.

Les Parisiens restent bien placés pour la qualification directe en 8e de finale (les huit premières places), à cinq longueurs désormais d'Arsenal qui a poursuivi son sans-faute avec une sixième victoire de rang, au FC Bruges (3-0), grâce notamment à un doublé de Noni Madueke, dont une somptueuse lucarne.

Manchester City revient fort, 4e avec 13 points comme le PSG, grâce à sa victoire de prestige à Bernabeu.

Avec Kylian Mbappé blessé et resté sur le banc, le Real a subi la loi des joueurs de Pep Guardiola, et l'entraîneur merengue Xabi Alonso est en grand danger. Son équipe, privée de nombreux joueurs en défense, avait déjà perdu à domicile dimanche contre le Celta Vigo (2-0).

 

- Courtois évite le pire -

 

Malgré l'ouverture du score de Rodrygo, le premier but du Brésilien pour le Real en 34 rencontres, Nico O'Reilly et l'inévitable Erling Halland, auteur de son 21e but en 21 matches pour les Sky Blues, ont renversé la partie. Et Thibaut Courtois, fautif sur le premier but, a empêché que le score ne soit plus lourd. Les Madrilènes restent bien placés en Ligue des champions, 7e avant de recevoir Monaco le 20 janvier.

Pour la qualification pour les barrages, de la 9e à la 24e place, les jeux restent très ouverts après les résultats de cette semaine. A part les deux derniers, le Kairat Almaty et Villarreal, battu à domicile par le FC Copenhague (3-2), toutes les équipes peuvent encore espérer accrocher un billet.

La Juventus qui avait commencé très doucement la phase de ligue a remporté contre Paphos (2-0) une seconde victoire consécutive après celle à Bodo Glimt (3-2), avec à chaque fois un but de l'ex-Canadien de Lille Jonathan David.

La Signora a profité d'un calendrier plus clément pour retrouver un classement plus conforme à son standing, 17e. Début janvier elle recevra Benfica (25e), qui lui aussi s'est relancé avec une deuxième victoire de rang, contre Naples (2-0).

Bodoe Glimt (32e) a arraché un nul au Borussia Dortmund (2-2) pour marquer son troisième point et le Bayer Leverkusen (20e) a évité en fin de match une défaite chez lui contre Newcastle (2-2).

Enfin l'Ajax Amsterdam a remporté ses premiers points de la saison en C1 en s'imposant à Bakou contre Karabagh (4-2), avec un doublé de l'Israélien Oscar Gloukh. Les quadruples champions d'Europe ne sont plus derniers, et les Azerbaïdjanais, qui avaient bien commencé la compétition, tombent à la 22e place.

Mercredi 10 Décembre 2025
Dakaractu



