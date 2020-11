Cristiano Ronaldo suite au décès de Maradona : « Le monde dit au revoir à un génie éternel »

L'attaquant international portugais, Cristiano Ronaldo a tenu à rendre un dernier hommage à Diego Maradona (60 ans), décédé ce mercredi des suites d'un arrêt cardiaque. Sur son compte Twitter officiel, le quintuple ballon d'or européen a adressé un émouvant message d'adieu au génie argentin.







« Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L'un des meilleurs à jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Vous ne serez jamais oublié ».