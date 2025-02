Crise sociale au Sénégal : le Front syndical de la défense du travail monte au créneau et menacent de grève générale

La tension sociale atteint un niveau critique. Réunis ce vendredi à la Bourse du travail de la CNTS Keur Madia, les centrales syndicales, collectifs et intersyndicales sectoriels ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation précaire du monde du travail. Face à une dégradation continue des relations professionnelles, une série de mesures a été annoncée, dont un préavis de grève générale et des mobilisations à travers le pays.



Un diagnostic alarmant



Les syndicats dénoncent une accumulation de crises menaçant aussi bien les travailleurs du secteur public que ceux du secteur privé. Parmi les préoccupations majeures figurent :

• Une explosion des licenciements abusifs, touchant aussi bien les entreprises privées que les services de l’État.

• Une vague de fermetures d’entreprises, aggravée par une concurrence étrangère jugée déloyale.

• Le retard ou le non-paiement des salaires, précipitant des milliers de familles dans la précarité.

• L’inaction du gouvernement, notamment sur la dette intérieure et l’apurement du passif social.



La dégradation du pouvoir d’achat, en raison de la flambée des prix des produits de consommation courante, est également au cœur des revendications. Selon les syndicalistes, les “goorgorlou” (petits travailleurs) sont aujourd’hui à bout face à la hausse du coût de la vie.



Un front syndical pour la défense du travail



Face à ce qu’ils considèrent comme un blocage systématique du dialogue social, les syndicats ont décidé de renforcer leur unité en mettant en place un Front syndical de la défense du travail. Ce nouveau cadre de lutte vise à fédérer l’ensemble des forces syndicales pour peser davantage dans les négociations.



L’Assemblée générale a ainsi adopté un plan d’action offensif qui comprend :

• Le dépôt immédiat d’un préavis de grève générale auprès des autorités.

• L’organisation de rassemblements de sensibilisation et de mobilisation dans tous les départements du pays.

• La mise en place d’une plateforme revendicative commune, afin d’unifier les luttes des travailleurs de tous les secteurs.



Un avertissement au gouvernement



Par cette résolution finale, les syndicats interpellent directement les plus hautes autorités du pays et les mettent en garde contre les conséquences d’un pourrissement de la situation. Si des solutions concrètes ne sont pas trouvées rapidement, une paralysie générale menace plusieurs secteurs clés, notamment l’éducation, la santé, les transports, la justice, l’énergie et les activités portuaires et aéroportuaires.



Alors que le spectre d’une crise sociale majeure plane sur le pays, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Sa capacité à renouer le dialogue social et à apporter des réponses aux doléances des travailleurs sera déterminante pour éviter une escalade aux conséquences imprévisibles.