Crise Nigérienne : le Pape François appelle à une solution diplomatique

Suite au coup d'État du 26 juillet qui a abouti au renversement du président Mohamed Bazoum au profit d’une junte dirigée par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, le pays est entré dans crise qui n’a pas encore trouvé d'issue.



La junte nigérienne est en opposition ouverte avec les organisations sous régionales telles la CEDEAO qui prône tantôt une issue diplomatique tantôt la menace d’une intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel.



À cet effet, le Pape François a manifesté son inquiétude sur l’évolution de la situation au Niger dimanche passé lors de la traditionnelle prière de l'Angélus. "Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Niger et je me joins à l'appel des évêques en faveur de la paix dans le pays et de la stabilité au Sahel", a déclaré le Pape François.



Le Souverain pontife de l'Église universelle privilégie la solution diplomatique dans cette crise Nigérienne : « Je m'associe par la prière aux efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour le bien de tous."