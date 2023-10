Crime passionnel ou féminicide?

Avec le retentissement du récent meurtre de Ndèye Sophie Thior dans la ville de Mbour, le collectif des féministes au Sénégal a tenu à prévenir le monde médiatique quant à la manière d'exploiter ou de parler d'un tel sujet.

En effet, tout récemment dans la ville de Mbour, une jeune femme du nom de Ndèye Sophie Thior (29 ans) a été assassiné par son compagnon Moustapha Seck, (30 ans), qui lui aurait asséné plusieurs coups de gourdin. Le mobile derrière ce geste odieux étant le refus de la victime d'avorter leur enfant.

C'est une histoire qui n'a pas manqué d’éveiller en ligne le débat autour du féminicide, de l'abus envers les femmes et plus particulièrement, de la manière dont ces problématiques sont parfois perçues par les médias.

Pour le collectif des féministes au Sénégal, ce meurtre n’est absolument pas à minimiser d'une quelconque façon, d’autant plus que cette situation met en avant un couple : "Qualifier les meurtres de femmes de crime passionnel, c'est invisibiliser les meurtres des femmes et les violences qu'elles subissent en raison de leur genre", a noté le collectif sur Facebook avant de conclure, "Quand on aime, on ne tue pas!"