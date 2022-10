Covid-19 : Le test gratuit pour les entrées sur le territoire sénégalais à partir du 03 novembre 2022 !

Dans une note rendue publique ce vendredi, le ministère de la santé et de l’action sociale informe de l’initiative de nouvelles mesures dans le cadre de la riposte sanitaire contre la pandémie de Covid-19. Loin d’une situation totalement sous contrôle, le ministère de la santé et de l’action sociale informe de la continuité de la surveillance épidémiologique avec un renforcement au niveau national avec les nouvelles mesures de contrôle sanitaire aux frontières suivantes à partir du 03 novembre 2022.

Pour les voyageurs à destination du Sénégal, une présentation d'un certificat électronique de vaccination avec QR code attestant la vaccination complète du passager contre la Covid-19 est impérative. De plus, tout passager ne disposant pas du certificat électronique de vaccination sera soumis obligatoirement au test de diagnostic rapide de la Covid-19 dès son arrivée au point d'entrée frontalier. Ce test sera gratuit. Pour ceux sortant du Sénégal, il leur est recommandé de se conformer aux mesures sanitaires réglementaires du pays de destination. Par contre, cette mesure ne concerne pas les enfants de douze ans et moins.



Le ministère de la santé et de l’action sociale rappelle que les agents formés dans les districts sanitaires sont chargés de la délivrance des attestations de vaccination pour les personnes ayant reçu la vaccination complète contre la Covid-19.