Covid-19 : Le cri de ‘’chœur’’ de Youssou Ndour, Ismaël Lo et Thione Seck.

Une tournée auprès de certains ténors du monde de la musique sénégalaise a été initiée par le ministre de la Culture et de la Communication. Youssou Ndour est de ceux-là qui ont rencontré ainsi la tutelle, Abdoulaye Diop. Devant celui-ci, il a peint une situation dramatique de ses collègues artistes musiciens dont les activités ont été interdites. ‘’Nous sommes inquiets et désespérés. Parce que nous avions mis du temps à préparer des événementiels qui, aujourd’hui, ont été tous annulés à cause de cette maladie. Chaque artiste-musicien a un personnel de plus de 50 agents composés, entre autres, de techniciens qui méritent d’être soutenus. Nous commencions à nous inquiéter, beaucoup de mes cadets artistes m’ont saisi pour que je fasse le plaidoyer, vu ma proximité avec les autorités étatiques. Mais, avec votre visite aujourd’hui (lundi 27 avril), nous sommes rassurés. Nous voudrions que vous agissez le plus rapidement possible au profit des acteurs. Nous sommes de ces acteurs les plus impactés. Et c’est le moment pour nous, artistes, de nous mettre derrière le ministre de la culture’’, a dit le lead vocal de l’orchestre Super Étoile. Le ‘’Roi du Mbalax’’ dit être aujourd’hui, rassuré avec ses collègues artistes.



Dieu a montré qu’Il est la Seule puissance (Ismaël Lo)



Pour sa part, Ismaël Lo a magnifié l’acte posé par la tutelle. ‘’Il est notre ministre de tutelle et est un des premiers ministres de la culture à venir me rendre visite. Je m’en réjouis et je prie pour que cette pandémie soit guérie. On parlait de première, deuxième ou troisième puissance économique. Dieu a montré qu’Il est la Seule puissance. Il ne faut pas qu’on se plaigne, nous tous vivons cette situation. On n’en veut à personne pour cette situation’’, a confié M. Lo, après avoir accueilli le ministre à son domicile.





Thione Ballago Seck a aussi salué la démarche entreprise par Abdoulaye Diop. Dans une brève déclaration faite devant la presse, il a aussi déploré le sort qui accable les artistes, en ce temps de crise d’urgence causée par le Covid-19. ‘’Nous sommes dans une situation où depuis belle lurette nous sommes-là inactifs. Tout le monde sait que nul n’est payé sans avoir effectué un service. Et s’il a pris conscience de notre situation vient nous rendre visite, on s’en félicite’’, a confié le papa de Wally Seck.