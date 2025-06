Course-poursuite à Téhéran : Un véhicule lié au Mossad intercepté

Une course-poursuite spectaculaire, digne d'un film d'action, a eu lieu récemment dans la capitale iranienne, impliquant un policier à moto et une camionnette suspectée de transporter un drone du Mossad, l'agence de renseignement israélienne. L'incident s'est soldé par l'arrestation du conducteur du véhicule.



La scène, dont des images circulent, s'est déroulée sur l'autoroute Shahid Bagheri. On y verrait un policier pourchassant une camionnette de marque Nissan, que les autorités soupçonnent d'être liée au Mossad et de transporter des drones. Des coups de feu auraient été échangés durant la poursuite.