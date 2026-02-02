“Prépare-toi, Noah!”: Trump menace l’animateur des Grammy Awards de poursuites

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de poursuites judiciaires l’humoriste Trevor Noah, animateur de la 68e édition des Grammy Awards, où sa politique migratoire a été étrillée, en raison d’une allusion qu’il a faite à l’affaire Epstein.



L’animateur Trevor Noah “a déclaré, À TORT à mon sujet, que Donald Trump et Bill Clinton avaient passé du temps sur l’île d’Epstein. FAUX!!!”, a écrit le président sur son réseau Truth Social, à peine la cérémonie terminée à Los Angeles.



“Je ne peux pas parler pour Bill, mais je ne suis jamais allé sur l’île d’Epstein, ni même quelque part à proximité, et jusqu’à cette fausse et diffamatoire déclaration de ce soir, personne ne m’a jamais accusé d’y avoir été, même pas les médias qui diffusent de fausses affirmations”, a affirmé Donald Trump.

“Pathétique, sans talent et idiot”

“Noah, ce parfait raté, ferait mieux de se renseigner correctement, et vite. Il semble que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre maître de cérémonie pathétique, sans talent et complètement idiot, et le poursuivre pour beaucoup d’argent”, a-t-il menacé.



“Prépare-toi Noah, je vais bien m’amuser avec toi !”, a conclu Donald Trump.



